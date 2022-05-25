ФАС разрешила компании "Система Телеком Активы" приобрести "Архыз"

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Компания "Система Телеком Активы" получила разрешение от Федеральной антимонопольной службы РФ на приобретение минеральной воды "Архыз". Об этом сообщили в ведомстве.

"ФАС России удовлетворила ходатайство ООО "Система Телеком Активы" о приобретении производителя минеральной воды "Архыз", – говорится в заявлении ведомства.

В ФАС уточнили, что данная сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке безалкогольных напитков.

Ранее ведомство разрешило производителю сыров "Мультипро" приобрести компанию "Вимм-Билль-Данн Напитки". Компания является лидером рынка молочных продуктов и детского питания в России. Также организация считается одной из ведущих на рынке безалкогольных напитков.