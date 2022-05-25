ФАС возбудила дело против СГК о манипулировании ценами

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ФАС возбудила дело в отношении "Сибирской генерирующей компании" (СГК) по подозрению в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии. Об этом сообщается на сайте службы.

Выясняя причины высоких цен на РСВ (рынок на сутки вперед) в Сибири, специалисты ФАС установили, что СГК, имея доминирующее положение, подавала заявки с завышенными ценовыми показателями. Они превышали показатели, зафиксированные в аналогичные часы предшествующих периодов (дней, недель или месяцев). Это привело к росту цен на электроэнергию на оптовом рынке.

"По результатам рассмотрения имеющихся материалов ФАС России приняла решение о возбуждении дела в отношении СГК по признакам нарушения Федерального закона "О защите конкуренции" (пункт 11 части 1 статьи 10)", – говорится в сообщении.

В начале апреля ФАС выдала предупреждение ПАО "Территориальная генерирующая компания № 1" по подозрению в навязывании невыгодных условий для подключения теплоснабжения. При заключении контрактов компания включала в типовые формы условия, не соответствующие правилам технологического присоединения, что могло привести к ущемлению интересов потребителей и компаний в сфере ЖКХ.

