ФАС выдала предупреждение ТГК-1

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение ПАО "Территориальная генерирующая компания № 1" по подозрению в навязывании невыгодных условий для подключения теплоснабжения. Об этом сообщается на сайте ФАС.

"В действиях компании выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства путем навязывания невыгодных условий для подключения теплоснабжения", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, при заключении контрактов компания включала в типовые формы условия, не соответствующие правилам технологического присоединения. Они касались определения и внесения платы за подключение, порядка проверки выполнения работ и ответственности за невыполнение обязательств по договору.

"Действия организации могли привести к ущемлению интересов потребителей и компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ТГК-1 необходимо в течение 30 дней исполнить предупреждение ФАС и устранить признаки нарушения закона о защите конкуренции", – говорится в материале.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении крупнейшего в стране производителя сахара "Продимекс" по подозрению в незаконных действиях. По данным ведомства, компания координировала деятельность торговых сетей в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса.

