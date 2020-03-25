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Москва 24

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Экономика

17:33

Курс доллара на Московской бирже приблизился к 80 рублям

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В среду курс доллара к рублю на Московской бирже вырос более чем на 1% к уровню закрытия предыдущих торгов. В результате стоимость американской валюты превысила 79 рублей, о чем свидетельствуют данные торговой площадки.

При этом минимальное значение американской валюты в течение торгов 25 марта составляло 76,97 рубля. Отмечается, что курс доллара упал ниже 77 рублей впервые с 18 марта.

Кроме того, курс евро также вырос на 1%, до 85,35 рубля. Ослабление рубля связано с дешевеющей нефтью.

В марте рубль серьезно подешевел по отношению к доллару и евро. Дело в обрушении нефтяных котировок, которое случилось после срыва сделки стран ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи нефти. В итоге с 1 апреля снимут все ограничения на добычу и экспорт черного золота.

Ранее российские банки начали повышать ставки по ипотеке.

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Сюжет: Падение цен на нефть и курса рубля

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