Финансист предрек ослабление курса рубля после 29 января

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Курс доллара может достичь 90 рублей после окончания налогового периода в России – 29 января 2024 года. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина.

Он считает, что приближение пика налоговых платежей экспортеров пока не может вызвать устойчивой позитивной тенденции. При этом обычно оно приводит к заметному укреплению курса рубля, добавил специалист.

По его данным, рубль после негативного открытия быстро восстановился, но вновь не смог удержаться в умеренном плюсе.

Отмечается, что незадолго до старта основной сессии курс рубля перешел к нисходящей динамике, обновив дневной минимум. Сейчас он торгуется с небольшими потерями к бивалютной корзине. По информации Мосбиржи на 15:32 по московскому времени, курс американской валюты – 88,71 рубля, евро – 96,8 рубля.

Накануне курс рубля в начале торгов на Московской бирже укрепился по отношению к доллару. По данным на 07:05, доллар упал на 10 копеек, до 88,60 рубля. Евро при этом вырос на 28 копеек, до 96,23 рубля, юань – на 2 копейки, до 12,30 рубля.

В свою очередь, стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин заявил, что в РФ могут смягчить механизм продажи валютной выручки экспортерами с 90 до 50–70%.

Комментируя предложение российского кабмина продлить продажу валютной выручки до конца 2024 года, он уточнил, что порог обязательной репатриации и продажи выручки может меняться.

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