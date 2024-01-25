Стоимость нефти Brent превысила 81 доллар за баррель впервые с 27 декабря

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Цена на фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте на бирже Лондона ICE поднялась выше 81 доллара за баррель впервые с 27 декабря прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 12:12 по московскому времени цена Brent увеличилась на 0,97%, до 81,01 доллара за баррель. Уже к 12:15 стоимость остановилась на уровне 80,91 доллара.

Параллельно этому фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте рос на 0,92%, до 76,08 доллара за баррель.

В начале декабря прошлого года мировые цены на нефть ускорили падение в среднем до 2%, при этом стоимость одного барреля марки Brent опустилась ниже 76 долларов впервые с 6 июля.

До этого, в ноябре, баррель нефти Urals торговался в среднем за 73 доллара при котировке North Sea Dated (Brent датированный) в размере 83,12 доллара.

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