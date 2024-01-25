Минфин заявил об обязанности владельцев бизнеса заплатить налог на сверхприбыль

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

До 28 января владельцы бизнеса должны заплатить налог на сверхприбыль. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо Минфина.

По информации ведомства, налоговый сбор также распространится на компании, которые подпали под его условия, но были признаны банкротами. При этом сверхприбыль могла образоваться у предприятий только в случае, если они показывали положительный результат на протяжении нескольких лет.

Открытого списка плательщиков сбора нет. Однако основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский считает, что наибольшее количество платежеспособных предприятий сосредоточено в сферах транспорта, торговли и недвижимости.

Между тем в экспертном центре "Деловой России" по налоговой и бюджетной политике обратили внимание, что позиция Минфина продиктована действующим законодательством. Налог на сверхприбыль не отличается от других сборов.

Всего власти планировали собрать 300 миллиардов рублей налогов со сверхприбыли. По данным Минфина на конец декабря, в бюджет уже поступило 315 миллиардов рублей по этой статье.

До этого сообщалось, что Минфин не будет вводить налог на сверхприбыль в 2024 году. Заместитель главы ведомства Алексей Сазанов, говоря об этом, заявил, что Минфин также не планирует повышать ставки НДФЛ и вводить другие изменения.

