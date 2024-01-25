Столичная компания вдвое увеличила выпуск систем для транспортировки лабораторных проб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/агентство стратегического развития Москвы

Московская компания "ГЕМ" в два раза увеличила выпуск транспортных систем с вирусной средой благодаря нацпроекту "Производительность труда". Об этом сообщил департамент экономической политики и развития Москвы.

В ведомстве рассказали, что предприятие создает расходные материалы для лабораторной диагностики. Производство систем забора и транспортировки проб при диагностике вирусных заболеваний, включая коронавирус, компания выбрала в качестве пилотного потока для реализации нацпроекта.

За полгода компания "ГЕМ" при помощи экспертов регионального центра компетенций Москвы внедрила новый стандарт работ и почасовой производственный анализ, позволяющий вовремя выявлять причины простоев и снижения выработки, также получилось улучшить хранение материалов на складе, что позволило освободить до 20% площадей. Помимо этого была проведена перепланировка сборочных участков.

Таким образом, время на изготовление партии, состоящей из 2,5 тысячи пробирок, уменьшилось на 32% – с 44 до 30 часов, а выпуск изделий увеличился в два раза – с 103 до 207 транспортных систем на одного работника в час. Суммарный экономический эффект "ГЕМ" от участия в нацпроекте составил свыше семи миллионов рублей.

Кроме того, для распределения опыта на других участках предприятия 17 сотрудников обучились методикам бережливого производства, еще пятеро стали внутренними тренерами.

Ранее сообщалось, что московская компания "Димакс", специализирующая на производстве товаров для сна, ускорила создание ортопедических матрасов на 34% благодаря нацпроекту. Так, были сокращены маршруты перемещения сырья и готовой продукции, подготовлены места хранения полуфабрикатов, проведена сортировка запасов. Сейчас изготовление матрасов обеспечивает предприятию 50% от всей выручки.

Москвичам рассказали о нацпроекте "Производительность труда"