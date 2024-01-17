Столичная компания ускорила производство матрасов на 34% благодаря нацпроекту

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная фирма "Димакс", которая специализируется на производстве товаров для сна, благодаря нацпроекту "Производительность труда" сократила на 34% время создания ортопедических матрасов. Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы.

Уточняется, что в рамках оптимизации процесса были сокращены маршруты перемещения сырья и готовой продукции, организованы места хранения полуфабрикатов и проведена сортировка запасов. На данный момент производство матрасов обеспечивает компании 50% от всей выручки.

В целом внедрение новых стандартов производства позволило увеличить эффективность оборудования на 20%, подчеркнули в пресс-службе. В результате 1 человек в смену теперь производит 13 матрасов вместо 8, а время создания изделия уменьшилось на 62 минуты – до 118 минут.

"На треть сократились неиспользуемые запасы – с 24 до 16 кубических метров. Кроме того, методике бережливого производства обучены 16 сотрудников и подготовлены три внутренних тренера, которые будут распространять полученный опыт на все производство", – рассказали в департаменте.

Ранее компания из Москвы "Куппер", которая разрабатывает и выпускает различные смазочные материалы и масла, построила промышленное производство по выпуску смазочных материалов и увеличила тем самым свои мощности в 5 раз.

Фирма сумела запатентовать собственную технологию с использованием ионов меди, которая увеличивает ресурс механизмов и защищает их от износа. Ионы меди заменяют элементы отработанного металла, поэтому любой механизм может служить дольше, а также экономит потребление топлива.



Москвичам рассказали о нацпроекте "Производительность труда"