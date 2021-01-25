ЦБ прокомментировал идею запретить вывод денег по исполнительным листам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Центробанк совместно с другими ведомствами работает над изменениями в законодательстве для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.
В Банке России подчеркнули, что проблема противодействия сомнительным операциям с помощью исполнительных документов все еще актуальна. Для ее решения надо вносить комплексные изменения в законодательство, считают в ЦБ.
"Эту позицию мы высказывали и ранее. В настоящее время такая работа ведется заинтересованными органами государственной власти с участием Банка России", – подчеркнули в пресс-службе регулятора.
Ранее РБК сообщало, что Центробанк и Минюст начали обсуждать, как пресечь отмывание и вывод денег из России через исполнительные документы. Среди идей – запрет на прямой перевод взысканных денег за границу.
С 10 января 2021 года в России вступили в силу поправки в так называемый антиотмывочный закон – 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Поправки усиливают контроль за операциями россиян с наличными свыше 600 тысяч рублей.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении обязательного контроля операций по иностранным банковским картам. Определять эти страны будет Росфинмониторинг.
Предполагается, что это позволит проводить анализ финансовых потоков для выявления схем финансирования терроризма и решения других задач, направленных на обеспечение безопасности РФ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: