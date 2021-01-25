ЦБ прокомментировал идею запретить вывод денег по исполнительным листам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центробанк совместно с другими ведомствами работает над изменениями в законодательстве для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В Банке России подчеркнули, что проблема противодействия сомнительным операциям с помощью исполнительных документов все еще актуальна. Для ее решения надо вносить комплексные изменения в законодательство, считают в ЦБ.

"Эту позицию мы высказывали и ранее. В настоящее время такая работа ведется заинтересованными органами государственной власти с участием Банка России", – подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Ранее РБК сообщало, что Центробанк и Минюст начали обсуждать, как пресечь отмывание и вывод денег из России через исполнительные документы. Среди идей – запрет на прямой перевод взысканных денег за границу.

С 10 января 2021 года в России вступили в силу поправки в так называемый антиотмывочный закон – 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Поправки усиливают контроль за операциями россиян с наличными свыше 600 тысяч рублей.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении обязательного контроля операций по иностранным банковским картам. Определять эти страны будет Росфинмониторинг.

Предполагается, что это позволит проводить анализ финансовых потоков для выявления схем финансирования терроризма и решения других задач, направленных на обеспечение безопасности РФ.