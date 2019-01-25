Российская гильдия пекарей рассказала о ценах на хлеб

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В Российской гильдии пекарей пообещали, что резкого подорожания хлеба в 2019 году не будет, сообщает РИА Новости.

По словам президента РОСПиК Юрия Кацнельсона, по итогам года цена на этот продукт для потребителей повысится лишь на 5–6%. Он подчеркнул, что такой рост нормален и сопоставим с темпами инфляции.

Он пояснил, что в себестоимости хлеба мука занимает не больше 20%, и ее подорожание даже на 10% на конечные цены практически не влияет.

"Субъекты хлебопечения продают хлеб оптом представителям торговли. Они, в свою очередь, предлагают к этой цене свою маржу и выставляют хлеб на полку. В результате изменение себестоимости в конечной цене хлеба на полке вообще растворяется, потому что торговля достаточно гибко работает с ценами", – объяснил Кацнельсон.

Ранее производители заговорили о том, что в 2019 году вырастет стоимость белого хлеба. В магазине в Котельниках даже повесили объявление о росте цен из-за подорожания сырья, производства и доставки.

Директор хлебозавода Дмитрий Косяк назвал повышение цены на хлеб вынужденной мерой. По его словам, "если сравнивать закупки зерна от года к году, пошло повышение на 50 процентов".

Как уточнили производители, значительная часть расходов – примерно 10% – идет на амортизацию оборудования. Несмотря на то, что производство автоматизировано, ручной труд по-прежнему играет важную роль. 20% от общей стоимости хлеба – расходы на зарплату сотрудникам предприятия.