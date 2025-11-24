Форма поиска по сайту

24 ноября, 10:03

Экономика

Оборот сферы услуг в Москве вырос на 1,7%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Объем платных услуг москвичам по итогам января – сентября этого года превысил 3,4 триллиона рублей, что на 1,7% больше в сопоставимых ценах, чем за аналогичный период 2024-го. Об этом рассказала заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

"Сфера услуг Москвы продолжает развиваться благодаря внедрению новых цифровых форматов, которые повышают качество сервиса и способствуют росту доступности услуг для жителей и гостей столицы", – отметила она.

По ее словам, наибольший вклад в рост внесли электронные сервисы, услуги образования и связи, спортивные организации.

Электронные сервисы за год стали популярнее почти на 30% – оборот этого сегмента достиг 324,5 миллиарда рублей. Особенно популярны сервисы, которые используют технологии искусственного интеллекта, и цифровые экосистемы, объединяющие разные услуги. Например, цифровые помощники, телевидение, умный дом.

Образовательные организации увеличили оборот на 8,5%, до 253,4 миллиарда рублей. Это произошло в том числе благодаря высокому спросу на программы дополнительного обучения, переподготовки и повышения квалификации.

Спортивные организации нарастили оборот на 7,3%, до 46,1 миллиарда рублей. Росту поспособствовали развитие спортивной инфраструктуры и популяризация здорового образа жизни. Кроме того, москвичей стали больше интересовать массовые мероприятия – забеги, веломарафоны и фестивали.

Услуги связи увеличили оборот на 6%, до 339,3 миллиарда рублей. Это связано со спросом на интернет, а также с внедрением цифровых технологий в повседневную жизнь горожан.

Ранее стало известно, что в период с января по сентябрь оборот производителей текстильных изделий и одежды в Москве вырос на 35,2% по сравнению с прошлым годом. Этот показатель составил 226,7 миллиарда рублей. Вклад в развитие отрасли производства одежды и текстильных изделий в первую очередь внесли малые компании.

