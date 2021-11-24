Глава Райффайзенбанка допустил покупку розничного портфеля Ситибанка

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей
Главный исполнительный директор Райффайзенбанка Сергей Монин допустил возможность приобретения банком розничного портфеля Ситибанка, который сворачивает эту деятельность на территории России. Об этом сообщает РБК.
"Мы не можем здесь давать развернутые комментарии. Единственное, что можем сказать, – мы такую возможность не исключаем", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Монин выразил уверенность, что часть клиентов Ситибанка перейдет в Райффайзенбанк вне зависимости от действий последнего.
"Наибольший приток был бы, если бы мы купили портфель. Но и в остальных сценариях тоже", – отметил он.
По словам банкира, российский рынок покидают те игроки, которые не могут адаптироваться к его специфике. Так, например, международные банки часто используют централизованную модель управления с повторным использованием продуктов, подготовленных для другого рынка.
"Этот подход не позволяет иностранным банкам стать по-настоящему популярными для российских пользователей и набрать масштаб. Отсутствие масштаба и дальше не позволяет сделать эффективной всю бизнес-модель", – заключил Монин.
Ранее стало известно, что Банк России может получить полномочия ограничивать количество выдаваемых кредитов и займов микрофинансовыми организациями. Соответствующий законопроект предложили глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и депутат Игорь Дивинский.
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