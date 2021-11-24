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Москва 24

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Экономика

11:29

Ozon может разместить штаб-квартиру в башне Grand Tower в "Москва-Сити" – СМИ

экономика

Фото: Москва 24

Маркетплейс Ozon может разместить штаб-квартиру в 62-этажной башне Grand Tower делового центра "Москва-Сити". Об этом сообщила газета "Ведомости".

На данный момент башню все еще строят. Порядок действий компании-маркетплейса не уточняется – Ozon может как арендовать, так и купить помещение.

В компании уточнили, что башня Grand Tower является лишь одним из рассматриваемых вариантов. В настоящий момент Ozon арендует площади в коворкингах в башнях "Федерация" и Mercury Tower.

В феврале 2021 года заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарев рассказал, что завершена подготовка свайного основания небоскреба 1Tower в составе "Москва-Сити".

"Москва-Сити" меняет навигацию

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