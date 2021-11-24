Ozon может разместить штаб-квартиру в башне Grand Tower в "Москва-Сити" – СМИ

Фото: Москва 24
Маркетплейс Ozon может разместить штаб-квартиру в 62-этажной башне Grand Tower делового центра "Москва-Сити". Об этом сообщила газета "Ведомости".
На данный момент башню все еще строят. Порядок действий компании-маркетплейса не уточняется – Ozon может как арендовать, так и купить помещение.
В компании уточнили, что башня Grand Tower является лишь одним из рассматриваемых вариантов. В настоящий момент Ozon арендует площади в коворкингах в башнях "Федерация" и Mercury Tower.
В феврале 2021 года заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарев рассказал, что завершена подготовка свайного основания небоскреба 1Tower в составе "Москва-Сити".
"Москва-Сити" меняет навигацию