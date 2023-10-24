Курс доллара в ходе торгов упал ниже 94 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара упал ниже 94 рублей впервые с 12 сентября, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

На 07:39 по московскому времени курс американской валюты снизился на 0,52%, доллар торговался на уровне 93,93 рубля. Уже к 07:41 он замедлил снижение до 93,96 рубля.

Между тем к 07:20 евро опустился до 100,36 рубля, а юань – до 12,834 рубля.

В начале торгов на Московской бирже 24 октября рубль закрепился к доллару и снизился к юаню и евро. Так, американская валюта упала до 94,39 рубля, китайская поднялась до 12,89 рубля, а европейская – до 100,85 рубля.

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