24 октября, 07:54Экономика
Курс доллара в ходе торгов упал ниже 94 рублей
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Курс доллара упал ниже 94 рублей впервые с 12 сентября, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
На 07:39 по московскому времени курс американской валюты снизился на 0,52%, доллар торговался на уровне 93,93 рубля. Уже к 07:41 он замедлил снижение до 93,96 рубля.
Между тем к 07:20 евро опустился до 100,36 рубля, а юань – до 12,834 рубля.
В начале торгов на Московской бирже 24 октября рубль закрепился к доллару и снизился к юаню и евро. Так, американская валюта упала до 94,39 рубля, китайская поднялась до 12,89 рубля, а европейская – до 100,85 рубля.
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