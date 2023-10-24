Доллар в ходе торгов упал до 94,39 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс рубля в начале торгов на Московской бирже закрепился к доллару и снизился к юаню и евро. Так, американская валюта упала до 94,39 рубля, китайская поднялась до 12,89 рубля, а европейская – до 100,85 рубля.

К 07:03 по московскому времени курс доллара рухнул на 4 копейки. Юань, в свою очередь, поднялся на 1 копейку, а евро вырос на 30 копеек.

Сутками ранее российская валюта продемонстрировала закрепление: курс доллара упал ниже 95 рублей впервые с 13 сентября.

В этот же день евро стал торговаться ниже 100 рублей. Последний раз такой показатель фиксировали 12 сентября.

11 октября Владимир Путин утвердил документ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами РФ по внешнеторговым договорам. В список экспортеров внесли 43 группы компаний. Действие указа рассчитано на 6 месяцев.

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