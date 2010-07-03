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Экономика

10:23

Сбербанк опроверг утечку базы персональных данных клиентов

экономика

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Утечки базы с персональными данными клиентов в Сбербанке не было. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского банка.

В среду в СМИ появилась информация о появлении на черном рынке масштабной базы данных на миллион строк. В массиве информации были указаны паспортные данные, сведения о прописке, адреса и ряд иной информации пользователей банковских счетов.

"В Сбербанке и его дочерних компаниях таких утечек персональных данных клиентов не было. Вся официальная информация по этой теме была опубликована банком ранее", – сообщили в пресс-службе.

Представители Сбербанка также подчеркнули, что не комментируют информацию, которая "относится к категории слухов и домыслов".

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