Сбербанк опроверг утечку базы персональных данных клиентов

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Утечки базы с персональными данными клиентов в Сбербанке не было. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского банка.

В среду в СМИ появилась информация о появлении на черном рынке масштабной базы данных на миллион строк. В массиве информации были указаны паспортные данные, сведения о прописке, адреса и ряд иной информации пользователей банковских счетов.

"В Сбербанке и его дочерних компаниях таких утечек персональных данных клиентов не было. Вся официальная информация по этой теме была опубликована банком ранее", – сообщили в пресс-службе.

Представители Сбербанка также подчеркнули, что не комментируют информацию, которая "относится к категории слухов и домыслов".