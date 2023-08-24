Центробанк Турции повысил учетную ставку до 25%

Фото: depositphotos/flogeljiri

Центробанк Турции повысил учетную ставку с 17,5 до 25%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на регулятор.

Уточняется, что ранее эксперты подчеркивали, что ЦБ не хочет ставить в затруднительное положение бизнес-сферу и некоторые слои общества, разгружая рынки при помощи быстрого повышения банковских ставок. Поэтому Центробанк планировал пойти на осторожное повышение.

Банк Турции повысил ключевую ставку с 8,5 до 15% 22 июня. Таким образом организация планировала бороться с кризисными явлениями в экономике страны, что также позволит ужесточить денежно-кредитную политику. После этого турецкая валюта обновила исторический минимум.

Также сообщалось, что россияне смогут оплачивать покупки в Турции виртуальными картами платежной системы Troy. Для этого необходимо скачать из AppStore или PlayMarket приложение Letim и открыть в нем карту. Лимит операций по ней составляет до 850 тысяч рублей или 250 тысяч лир в месяц.

Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 15%