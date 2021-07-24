Минск переориентирует экспорт агропродукции с рынка ЕС в РФ и КНР при усилении санкций

Фото: ТАСС/ Zuma/ZEUS

Белоруссия безболезненно перенаправит поставки продукции агропромышленного комплекса (АПК) с европейских на другие рынки, в первую очередь – РФ и КНР, в случае усиления западных санкций. Об этом министр сельского хозяйства и продовольствия страны Иван Крупко заявил в эфире телеканала "Беларусь-1".

"В случае, если санкционные вопросы будут нарастать и закроются рынки, мы безболезненно перейдем на схожие рынки. Основной партнер у нас РФ, и сейчас уклон делается на КНР. <...> Мы торгуем в тех пропорциях, которые есть. Фактически 84% объемов продуктов питания уходят в страны СНГ. Из них 73% – это РФ, 16% – это третьи страны. То есть фактически второй партнер у нас по пяти месяцам – КНР", – заявил министр.

По словам Крупко, Белоруссия "выдерживает в любых ситуациях, или это пандемия, или политическая турбулентность". Он отметил, что на данный момент ситуация с экспортом продуктов не поменялась. А также подчеркнул, что за последние 5 месяцев реализация продукции на экспорт в Китай выросла на 50%. По его данным, страна на сегодня поставляет в Европу продукты питания стоимостью 385 миллионов долларов в год, на Украину – 195 миллионов долларов.

"Эти объемы очень схожи с рынком Китая, поэтому у нас предприятия сертифицированы как на европейский рынок, так и на Украину и в Китай", – уточнил Крупко.

Кроме того, он обратил внимание, что по планам развития агробизнеса на 2021–2025 годы объем экспорта по результатам пятилетки должен вырасти до 7 миллиардов долларов. А экспорт по окончании 2021 года должен составить около 6 миллиардов.

"Какие предпосылки к этому? По результатам работы пяти месяцев объем реализации продуктов питания и сельскохозяйственных товаров составил 2,5 миллиардов долларов, обеспечен рост 111,3%. Увеличена валютная выручка на 250 млн долларов, положительное сальдо – на уровне 780 млн долларов. Это хорошие предпосылки, чтобы выйти на 6 млрд и дальше наращивать экспорт", – подытожил министр.

Ранее в США пообещали продолжать вводить санкции против Белоруссии. В заявлении также сказано, что советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил требование Вашингтона о том, чтобы Минск позволил провести заслуживающее доверия международное расследование событий 23 мая. Речь идет об экстренной посадке самолета компании Ryanair.

