Бизнес-ипотека Банка ДОМ.РФ признана лучшей на Всероссийском конкурсе ТПП РФ

Фото: пресс служба "Банк Дом.РФ"

Банк ДОМ.РФ стал победителем Всероссийского конкурса Торгово-промышленной палаты РФ "Лучшая банковская программа для МСП – 2023" в номинации "За развитие бизнес-ипотеки".

Награду получила программа покупки коммерческой недвижимости – бизнес-ипотека, доступная в банке по ставке от 3%.

"Бизнес-ипотека – эффективный и востребованный инструмент для предпринимателей, спрос на нее постоянно растет: в кредитном портфеле Банка ДОМ.РФ она занимает 70%. Для предпринимательского жюри и экспертного сообщества также было важно, что продукт способствует развитию коммерческой инфраструктуры как важнейшей составляющей городской среды. Это аптеки, детские развивающие центры, магазины, салоны красоты, фитнес-студии – все, что нас окружает в повседневной жизни", – отметила директор подразделения "Малый и средний бизнес" Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

Среди преимуществ обслуживания отмечается простота и удобство оформления, всесторонний учет отраслевой специфики клиентов, а также активное участие банка в реализации программ господдержки: 95% кредитов банк выдает в рамках льготных программ.

По словам Анны Корнелюк, важным шагом для развития бизнес-ипотеки стало ее распространение на производственный сектор, что особенно важно в условиях импортозамещения, перестройки логистических цепочек и выхода на новые рынки сбыта.

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