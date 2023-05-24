Доходы российских IT-компаний выросли более чем на 35% в 2022 году

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Доходы отечественных IT-компаний в 2022 году выросли более чем на 35%. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на директора Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергея Гребенникова.

Он напомнил, что власти установили выгодные налоговые льготы, пониженные ставки страховых взносов, мораторий на проверки до 2024 года, льготные ставки по кредиту и многое другое.

"Благодаря этим мерам суммарные доходы IT-компаний выросли более чем на 35%. Это те цифры, которые, конечно, очень радуют. Ведь об интернете думают, он в России развивается и является ключевой экосистемой, на которую полагаются остальные отрасли", – заявил Гребенников.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что ведомство считает необходимым вывести маркетплейсы из-под моратория на налоговые проверки, которые действовали в сторону IT-компаний. В кулуарах Евразийского экономического форума он подчеркнул, что позиция ФАС по этому вопросу не изменилась.