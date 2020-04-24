ЦБ попросил МЭР сдерживать инфоактивность министра ЕЭК Глазьева

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Центробанк обратился к Минэкономразвития с письмом, в котором попросил рассмотреть возможность сдерживания информационной активности министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева.
По данным ТАСС, таким образом Банк России в том числе отреагировал на презентацию и доклад Глазьева "О прогнозах динамики мировой экономики в условиях пандемии COVID-19 и возможных стабилизационных мерах в рамках ЕАЭС".
В ней Глазьев указал, что Россия могла бы не девальвировать и стабилизировать рубль после разрыва сделки ОПЕК+ на разумном уровне за счет резервов. В Минэкономразвития заявили, что письмо получено, а вопрос рассматривается.
Помощник Глазьева Сергей Ткачук заявил порталу "Подъем", что у министра не было разговоров на эту тему с представителями регулятора и МЭР. Он добавил, что "если у них что-то там зудит, надо у них узнать, почему они так возбудились".
Глазьев ранее занимал пост советника президента. Чиновник известен жесткой критикой правительства и Центробанка. Он неоднократно высказался за заморозку курса рубля в противовес свободному курсу, который поддерживает ЦБ.
Кроме того, Глазьев призывал Минфин и Центробанк отказаться от вложения средств национальных резервов в доллары и евро. Вместо этого он предлагал поддержать за их счет собственное производство.
ЦБ потратил рекордные $222 млн на поддержку рубля
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