"Известия": некоторые банкоматы в РФ не принимают новые пятитысячные купюры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Некоторые российские банкоматы (ATM) не распознают новую купюру номиналом в пять тысяч рублей, несмотря на ее вход в массовый оборот в конце 2024 года, сообщает газета "Известия".

О существовании этой проблемы сообщили очевидцы, которые не смогли положить деньги на карту в банкоматах Альфа-Банка и ВТБ. Информацию о том, что некоторые ATM действительно пока не принимают новые купюры, подтвердили в пресс-службе Совкомбанка и "Новикоме".

По словам представителей финансовых организаций, некоторые компании – производители банкоматов покинули РФ после 2022 года, поэтому с тех пор они не поддерживают программное обеспечение и не разрабатывают для России шаблоны под новые купюры. В связи с этим банки вынуждены справляться своими силами, но в ряде случаев единственным вариантом становится замена ATM.

Директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов банка "Ингосстрах" Полина Берсенева объяснила, что для приема обновленных купюр нужна последняя версия модуля распознавания, однако не все устройства были обновлены.

Именно из-за этой ситуации с банкоматами между презентацией новой купюры в конце 2023 года и ее вводом в оборот в конце 2024 года прошло столько времени, уверен экономист Федор Сидоров. По его информации, обычно разрыв между этими событиями гораздо меньше.

В среднем в России не готовы к приему новых купюр 15% банков, но в столице эта доля выше, так как в Москве исторически было слишком много разных моделей ATM. Поэтому на их замену или обновление требуется больше времени, рассказал бывший вице-президент Ассоциации банков РФ Алексей Войлуков.

Тем не менее в Центробанке ожидают, что проблема вскоре исчезнет сама собой, потому что большинство банкоматов новые купюры уже принимает, а настройка остальных постепенно завершается. Информацию о завершении настройки сети банкоматов подтвердили в ВТБ.

"До конца этой недели все устройства самообслуживания ВТБ смогут принимать новые пятитысячные купюры", – уточнила пресс-служба банка.

Ранее в регуляторе опровергли планы по отказу от наличных денежных средств, несмотря на снижение их доли в розничных платежах. На данный момент в обращении находится почти 18 триллионов рублей. По результатам опросов россиян, только 10% граждан не используют наличные деньги, а около половины расплачиваются ими хотя бы раз в неделю.

