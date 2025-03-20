Центробанк объяснил, могут ли магазины выдавать сдачу заклеенными скотчем купюрами

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Продавцы в магазинах не имеют права выдавать сдачу купюрами с серьезными повреждениями, включая заклеенные скотчем банкноты. Об этом сообщается в телеграм-канале Центробанка России.

Сильно поврежденные купюры кассир обязан сдавать в банк. В частности, клиенту нельзя выдавать банкноты с посторонними надписями (свыше двух знаков), рисунками, печатями, крупными разрывами края (от семи миллиметров), частично утраченным красочным слоем.

"Если повреждения незначительны, то есть банкнота имеет загрязнения, потертости, небольшие надрывы или отверстия, посторонние надписи, пятна и печати, оборванные углы и края – смело расплачивайтесь ими где угодно", – говорится в телеграм-канале регулятора.

Если есть сильно поврежденная купюра или монета, то ее можно отдать в любой банк и бесплатно обменять. Важно, чтобы изображение на монете все еще можно было разобрать, а банкнота, в свою очередь, должна иметь не меньше 55% от первоначальной площади. В ином случае это уже не считается деньгами.



Ранее в Центробанке заявляли, что не планируют отказываться от наличных денежных средств, несмотря на снижение их доли в розничных платежах. Сейчас в обращении находится почти 18 триллионов рублей.

