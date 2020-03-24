"Рокетбанк" прекратит свою деятельность до конца 2020 года

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Работу "Рокетбанка" планируют полностью свернуть до конца 2020 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу группы Qiwi.

В рамках прекращения работы "Рокетбанка" планируется приостановка маркетинговой деятельности, уменьшение численности персонала компании и повышению тарифов.

Таким образом, окончательное сворачивание проекта планируется к концу 2020 года. На сайте "Рокетбанка" же сообщили, что с 1 апреля компания планирует отменить бесплатный тариф.

Ранее стало известно, что российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам. Кроме того, с 1 мая планируется отмена комиссии за денежные переводы по номеру телефона.