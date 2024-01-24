24 января, 15:05Экономика
Московский экспортный центр открыл сезон зарубежных деловых мероприятий для производителей
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московский экспортный центр запускает новый сезон зарубежных деловых мероприятий для столичных производителей, заинтересованных в выходе и закреплении на внешних рынках, сообщает пресс-служба МЭЦ.
До конца января желающие могут подать заявки на участие в этих мероприятиях. В течение весны компании города смогут представить свои товары и услуги под единым брендом Made in Moscow на международных выставках во Вьетнаме, Китае, Турции и Узбекистане.
Кроме того, они могут расширить географию сбыта продукции московских предпринимателей и поиска зарубежных партнеров с помощью участия в бизнес-миссиях сезона с визитами в Азербайджан, Индию, Иран и Таджикистан.
Отмечается, что участие в выставках и бизнес-миссиях при поддержке МЭЦ развивает экспортный потенциал предприятий малого и среднего бизнеса.
Участникам нужно будет оплатить только перелет и проживание. При этом все организационные и сопутствующие деловые и представительские расходы берет на себя МЭЦ. Это застройка стенда, трансфер экспонатов, регистрационный взнос, организация В2В встреч, маркетинговое сопровождение и оплата работы переводчиков.
Ранее сообщалось, что "Московская школа экспортера" провела свыше 130 мероприятий в 2023 году. Среди них были семинары, вебинары и онлайн-встречи с торговыми представителями РФ в дружественных странах.
Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, в прошлом году при поддержке Москвы к работе за рубежом подготовились более 5,4 тысячи предпринимателей – на треть больше, чем в 2022-м.
Число столичных экспортеров выросло почти на 40% за 2023 год
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