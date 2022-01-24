Россельхознадзор прокомментировал информацию о перебоях с поставками яиц в РФ

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Россельхознадзор отрицает системные перебои с поставками инкубационных яиц в РФ. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным ведомства, в России производится до 4 миллиардов инкубационных яиц в год, а импортируется около 600–700 миллионов штук. В Россельхознадзоре отметили, что растут темпы производства собственных яиц.

"В 2021 и 2022 годах вводились ограничения на поставки всей птицепродукции и живой птицы из неблагополучных по гриппу птиц стран и административных территорий Европы. Введение подобных ограничений из-за вспышек болезней животных и птиц – международная норма, принятая в большинстве стран мира в целях защиты от заноса вирусов", – говорится в сообщении.

Россельхознадзор отметил, что в 2021 году в странах Европы обнаружили более 3 тысяч вспышек птичьего гриппа, в результате были уничтожены десятки миллионов птиц. В таких условиях невозможен неограниченный и неконтролируемый ввоз птицеводческой продукции.

В ведомстве подчеркнули, что ограничения привели к переориентации импортеров на расположенных в благополучных странах поставщиков. По данным Россельхознадзора, значительно вырос импорт из Турции – с 37,8 миллиона штук в 2020 году до 119 миллионов штук в 2021 году.

В течение года разрешались поставки с европейских компаний, которые расположены в благополучных районах. Это привело к росту импорта из Германии, Франции, Испании, Венгрии, Италии и других стран. С 11 января 2022 года поставки в Россию инкубационных яиц были разрешены с восьми предприятий с западной части Мекленбурга.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что в России могут подорожать мясо птицы и яйца из-за новых ограничений Россельхознадзора на ввоз инкубационных яиц из некоторых стран Евросоюза. Глава консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев рассказал, что нехватка яиц приведет к тому, что некоторые птицефабрики начнут закупать продукцию у непроверенных поставщиков.

