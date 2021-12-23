Цены на грузоперевозки вырастут на 15–25% – СМИ

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Грузоперевозчики начали уведомлять своих клиентов о повышении цен на транспортные услуги. Об этом со ссылкой на Национальную ассоциацию грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" сообщает газета "Известия".

Уточняется, что рост цен составит 15–25% в зависимости от направления. О таком намерении заявили свыше 80% компаний – членов организации. Участники рынка рассказали изданию, что такие меры приходится предпринимать из-за удорожания комплектующих и масел, а также обслуживания машин.

Как отметил генеральный директор компании-грузоперевозчика "Ларм" Максим Росков, слова которого приводит газета, половина затрат приходится на дизель, цены на который за год выросли на 16–19%.

"Грузавтотранс" направил обращения в ФАС, Минэнерго и администрацию президента с просьбой повлиять на ценообразование. В ассоциации указали, что вслед за ценами на топливо и транспортными расходами растет и стоимость всех товаров на полках магазинов.

Ранее гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько предупредил, что до середины лета 2022 года в России оптовые цены на сахар могут вырасти до 55 рублей за килограмм.

Специалист прогнозирует, что рост может наблюдаться в конце июня – начале июля. По его словам, до конца сезона цены будут находиться между условными 47 и 55 рублями.