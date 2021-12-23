Цены на грузоперевозки вырастут на 15–25% – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Грузоперевозчики начали уведомлять своих клиентов о повышении цен на транспортные услуги. Об этом со ссылкой на Национальную ассоциацию грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" сообщает газета "Известия".
Уточняется, что рост цен составит 15–25% в зависимости от направления. О таком намерении заявили свыше 80% компаний – членов организации. Участники рынка рассказали изданию, что такие меры приходится предпринимать из-за удорожания комплектующих и масел, а также обслуживания машин.
Как отметил генеральный директор компании-грузоперевозчика "Ларм" Максим Росков, слова которого приводит газета, половина затрат приходится на дизель, цены на который за год выросли на 16–19%.
"Грузавтотранс" направил обращения в ФАС, Минэнерго и администрацию президента с просьбой повлиять на ценообразование. В ассоциации указали, что вслед за ценами на топливо и транспортными расходами растет и стоимость всех товаров на полках магазинов.
Ранее гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько предупредил, что до середины лета 2022 года в России оптовые цены на сахар могут вырасти до 55 рублей за килограмм.
Специалист прогнозирует, что рост может наблюдаться в конце июня – начале июля. По его словам, до конца сезона цены будут находиться между условными 47 и 55 рублями.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: