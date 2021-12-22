В России предложили увеличить минимальную цену на шампанское на 18%

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Ассоциация производителей игристых вин попросила проиндексировать минимальную розничную цену на игристые и шампанские вина в 2022 году почти на 18%. Соответствующее письмо было направлено министру финансов Антону Силуанову, сообщает газета "Известия".

По мнению производителей, шампанское в бутылке 0,75 литра должно стоить минимум 199 рублей в рознице и 140 рублей – при покупке у заводов. В настоящее время МРЦ на игристые вина составляет 169 рублей, а у заводов – 118 рублей.

"С 1 января повышается акциз на игристое, более того, уже увеличилась себестоимость продукции. Добросовестные производители не могут уложится в действующие минимумы по цене, изготавливая напитки с соблюдением технологий производства настоящего игристого вина. А розничные сети во время переговоров требуют предоставить им продукцию по действующим минимальным ценам", – говорится в сообщении.

Из-за этого возникает риск возникновения дешевых фальсификатов на прилавках.

По данным ассоциации, на себестоимость продукции приходится 75,7 рубля. При этом на прибыль предприятия закладывается 7,6 рубля за бутылку. 32,2 рубля необходимо на акциз и 23,2 рубля – на НДС. В результате минимальная цена завода составляет 139 рублей.

В Минфине отметили, что письмо рассмотрят в установленном порядке после получения.

Ранее Минфин РФ предложил с 1 января повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк. Минимальную розничную цену на водку хотят увеличить на 7,4%. В этом случае бутылка объемом 0,5 литра будет стоить 261 рубль вместо действующих 243 рублей. Минимальная цена на коньяк может вырасти на 7,6% – до 480 рублей вместо текущих 446 рублей.

