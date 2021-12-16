Глава торговой палаты исключил рост цен и дефицит итальянского вина в России

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В России не ожидается дефицита итальянского вина, заверил президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани. Об этом пишет РИА Новости.
"Дефицита на 100% не будет", – сказал эксперт.
Он уточнил, что проводил переговоры со многими винодельнями. Руководства предприятий заверили его в отсутствии предпосылок для дефицита товара.
Кроме того, Трани заявил, что объемы поставок вина не будут меньше, чем в прошлом году. В этой связи он отверг предположения о резком росте цен на товар.
"Какое-то увеличение, я думаю, конечно, будет, но не сейчас и не в первой половине 2022 года", – заявил Трани.
Глава торговой палаты подчеркнул, что Италия является первым экспортером вина на российском рынке. При этом второе место занимает Франция.
"Такая динамика продолжается уже три года, до этого французы были лидерами. Я думаю, что наши виноделы будут внимательно относиться к тому, чтобы закрепить свое лидерство на рынке", – сказал Трани.
Специалист предположил, что 2022 год станет удачным для итальянского вина. В частности, он ожидает увеличения объема продаж.
"Главное, чтобы французы не были первыми", – добавил глава торговой палаты.
Ранее в Роскачестве заявили, что на мировом рынке сложился дефицит вина. В этой связи эксперты высказали предположение, что вина Италии и Франции могут подорожать на 30%.
В России подорожало игристое вино
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