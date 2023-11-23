Дерипаска предупредил о возможном снижении доходов госбюджета РФ в 2024 году

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РФ может оказаться в экономическом капкане в следующем году, из-за чего доходы бюджета сократятся. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на российского предпринимателя Олега Дерипаску.

По его словам, в мире падают цены на биржевые товары, в том числе и на экспортируемые Россией.

"У нас при рекордном сборе налогов в этом году в 46 триллионов рублей уже в следующем ситуация с доходами будет выглядеть как удар попы об лед", – отметил бизнесмен.

Как указал предприниматель, бюджет может упасть на 10–12 триллионов рублей.

Ранее Совет Федерации одобрил в ходе пленарного заседания закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Доходы ожидаются на уровне 35,065 триллиона рублей в следующем году, 33,552 триллиона рублей – в 2025 году и 34,051 триллиона рублей – в 2026 году.

До этого глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета России не превысит 1% ВВП в 2024–2026 годах. При этом он уточнил, что если ситуация изменится, то оценочные прогнозы будут скорректированы.

Бюджет был составлен в непростых условиях с учетом приоритетов. Однако он обеспечит задачи макроэкономической стабильности и сбалансированности по указу Владимира Путина, заключил глава Минфина.

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