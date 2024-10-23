В ФАС заявили об отсутствии сведений о повышении цен на такси

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В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ не поступало сведений о повышении цен на такси, передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Однако в службе уточнили, что в данный момент работают над корректировками в деятельность агрегатора. В результате они должны помочь бизнесу для водителей такси стать более прозрачным и сдержать цены для пассажиров.

Ранее в СМИ появилась информация об увеличении стоимости поездок на такси в Москве на 3–4% с 25 октября. Предполагается, что цена за километр пути и минуты в "Яндекс Go" в тарифе "Комфорт" вырастет на 25% – с 12 до 15 рублей.

Кроме того, в цену подачи машины будут включены не 2 километра и 6 минут, как раньше, а 1 километр и 3 минуты пути. При этом минута ожидания подрастет с 13 до 15 рублей. При этом некоторые эксперты считают, что рост стоимости на поездки может достигнуть 30%.