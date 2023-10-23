Москва компенсирует двум предприятиям затраты по лизингу

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Москва предоставила двум столичным компаниям субсидии на сумму в 160 миллионов рублей на возмещение части зарплат по лизингу. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Поддержка со стороны города помогает инвесторам локализовывать, расширять и развивать производства. Компании смогут направить средства на модернизацию производственных линий. На предприятиях трудятся свыше трех тысяч человек", – отметил он.

В список компаний, которые получили поддержку, вошла одна из старейших кондитерских фабрик РФ. Она входит в холдинг "Объединенные кондитеры". Ежегодно там выпускают до 74 тысяч тонн кондитерских изделий.

По словам министра правительства столицы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, в 2018 году фабрика получила статус промышленного комплекса, а в 2022 году ей передали земельный участок площадью 2,4 гектара для возведения производственного корпуса.

Ранее столичные власти решили предоставить городскому производителю оптики субсидии на возмещение части затрат по лизингу на приобретение оборудования. Предприятие работает на столичном рынке больше 20 лет и занимает лидирующие позиции в отрасли.

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