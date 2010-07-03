Налоговую выплату клиентам НПФ предложили увеличить

12:38
12:38
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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Внести корректировки в российское налоговое законодательство предложили в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), сообщает газета "Известия".
В числе инициатив – увеличение со 120 до 400 тысяч рублей максимальной базы для начисления налогового вычета, который "предоставляется в связи с уплатой пенсионных и страховых взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения". В итоге налоговый вычет составит 52 тысячи рублей.
Также в Ассоциации предложили освободить от НДФЛ негосударственные пенсии для членов семьи.
В организации придерживаются мнения, что дополнительные налоговые льготы смогут увеличить количество клиентов НПО (негосударственного пенсионного обеспечения) более чем на 10 процентов, что позволит дополнительно развивать эту систему. Законопроект направлен в ЦБ, Минфин и Минэкономразвития.
Ранее сообщалось, что налоговый вычет теперь можно получить на любые лекарства. Ранее для подачи на социальный вычет лекарство должно было входить в перечень, утвержденный постановлением правительства. Теперь это требование снято. Для оформления вычета понадобятся подтверждающие документы: рецептурный бланк со штампом для налоговой, а также кассовые чеки из аптеки. Рецепт может быть выписан врачом частной клиники или даже доктором, работающим в частном кабинете.
Госдума приняла закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на материальную помощь. По закону, освобождаются от налогообложения суммы материальной помощи, не превышающие 4000 рублей в год, выплачиваемые студентам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам.
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