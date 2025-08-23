Reuters: компания Hunt Oil возобновила добычу нефти в Ираке после атаки БПЛА

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Американская компания Hunt Oil возобновила добычу нефти в иракском Курдистане после атаки БПЛА по нефтяному месторождению. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

"Компания рассчитывает вернуться к обычному уровню производства к концу этого месяца", – передает агентство.

По данным издания, другие производители нефти, в том числе норвежская DNO, также заявляли о возобновлении добычи на месторождениях в Курдистане.

В июле главное управление по борьбе с терроризмом (CTD) Курдистана сообщило об атаке начиненных взрывчаткой беспилотников в провинциях Эрбиль и Дахук.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал новое соглашение с руководством Пакистана, в соответствии с которым американский бизнес начнет добычу нефти в этой стране. По словам американского лидера, сейчас выбирают нефтяную компанию, которая возглавит это партнерство.

