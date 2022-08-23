Производитель чемоданов Samsonite продал российский бизнес – СМИ

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Производитель чемоданов и сумок Samsonite International продал свой бизнес в России, сообщают "Ведомости".

В материале говорится, что новыми владельцами бизнеса стали топ-менеджеры ООО "Самсонайт". Эта компания была российским подразделением американской фирмы.

Однако в настоящее время официального подтверждения о том, что сделка состоялась, нет. При этом в отчете компании говорится, что она перестала владеть российским подразделением 1 июля.

Ранее сообщалось, что шведский обувной бренд Vagabond и польский онлайн-магазин обуви CCC также приостановили работу на российском рынке. Решение было принято в связи с введенным санкциями и ограничениями, уточнили перед закрытием в компании.

Покупателям пообещали расширить период возврата товаров после возобновления работы компаний в России.

