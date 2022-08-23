Минцифры РФ создаст реестр недопустимых нарушений кибербезопасности – СМИ

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Минцифры РФ до конца года планирует создать реестр недопустимых нарушений кибербезопасности, сообщает газета Коммерсант.

В первую очередь речь идет о госорганах, госучреждениях и объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Как пояснил один из собеседников издания, в список должны быть внесены опасные для IT-инфраструктуры компаний сценарии, которые нельзя допускать ни при каких условиях.

Как уточняется, после определения перечня неприемлемых событий компании определят для себя, какие события могут быть характерны для них и зафиксируют это докладом в правительство, затем проведут мониторинг отсутствия наступления таких событий.

Ранее Совбез РФ одобрил проект основ государственной политики в сфере безопасности критической информационной инфраструктуры. Об этом заявил секретарь ведомства Николай Патрушев. По его словам, в ближайшее время документ будет представлен президенту для утверждения.

К объектам критической информационной инфраструктуры относятся системы государственных органов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, медицинских и финансовых организаций.

До этого министерство иностранных дел РФ сообщило, что в кибератаках против России задействованы 22 хакерские группировки из США, Украины и Грузии. В ведомстве заявили, что будут реагировать на агрессивные действия иностранных государств.