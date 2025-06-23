FT: Германию и Италию призвали забрать из США золото на 245 млрд долларов

Фото: depositphotos/ras-slava

Генсек Европейского движения налогоплательщиков Михаэль Йегер призвал ФРГ и Италию забрать хранящееся в США золото, чтобы у центральных банков Европы был неограниченный доступ к этому ресурсу. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на газету Financial Times.

Йегер предупредил, что американский лидер Дональд Трамп уже посягает на независимость Федерального резервного банка. Кроме того, он обратил внимание на обострения геополитической обстановки. Именно поэтому генсек Европейского движения налогоплательщиков призвал Германию и Италию забрать золото на 245 миллиардов долларов.

По данным Всемирного совета по золоту, ФРГ и Италия находятся на втором и третьем местах в мире по объему золотых резервов. Их запасы достигают 3 352 и 2 452 тонны соответственно. Каждая из этих стран хранит более трети своих слитков в США.

Ранее сообщалось, что с конца прошлого года было изъято 8 тысяч золотых слитков из хранилищ Банка Англии. По данным СМИ, это составляет почти 2% от общего запаса.

Заместитель управляющего Банком Англии Дэйв Рамсден пояснил, что данные действия связаны с ростом цен на фьючерсном рынке в Нью-Йорке, которые превысили наличные цены в Лондоне. Кроме того, трейдеры обеспокоены возможным введением Трампом пошлин на золотые слитки.

