В BMW предупредили об остановке производства в случае прекращения поставок газа из РФ

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Член совета директоров BMW Милан Неделькович предупредил о возможной остановке производства в случае прекращения поставок газа из России. Об этом сообщает ТАСС.

"На нашу промышленность приходится около 37% потребления природного газа в Германии. Не только BMW, но и весь сектор остановится", – подчеркнул эксперт.

Неделькович добавил, что компания сейчас изучает возможность новых инвестиций в солнечную, геотермальную и водородную энергию. В перспективе этот процесс рассматривается как способ сократить зависимость от природного газа.

Так, новый завод BMW в венгерском Дебрецене станет первым в мире автомобильным заводом, работающим полностью без ископаемого топлива. В первую очередь предприятие будет полагаться на солнечную энергию.

Дополнительно автогигант разрабатывает планы по транспортировке водорода на свой завод в Лейпциге и прорабатывает возможность использования геотермальной энергии.

Ранее стало известно, что власти Польши решили разорвать соглашение о поставках российского газа. Данный межправительственный договор был подписан еще в 1993 году.