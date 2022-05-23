Производители кисломолочной продукции заявили о проблемах при закупке закваски – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Российские производители кисломолочной продукции сообщили о проблемах с приобретением закваски у иностранных поставщиков в связи с введенными против РФ санкциями, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо члена комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергея Лисовского в адрес министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.
"Неопределенность на рынке и смена поставщиков, перенастройка технологических процессов могут повлиять на объемы производства и стоимость итогового продукта", – говорится в документе.
Предлагается выделить для производителей дополнительную поддержку со стороны государства, а также обсудить возможность перехода на отечественное сырье и оборудование.
По данным Лисовского, текущих запасов закваски хватит на 6 месяцев. Он также отметил, что мощностей производящих продукт заводов может не хватить.
Отмечается, что 80% основы для кисломолочной продукции ввозится из Италии, Дании, Болгарии и других государств.
Ранее коммерческий директор агропромышленного холдинга Поволжья "Белая Долина" Альбина Искакова сообщила, что в текущем году продажи творога, йогуртов, масла, сыра и сметаны сократятся на фоне падения доходов населения.
По оценке Искаковой, спрос будет переориентирован на низкий ценовой сегмент, особенно в регионах, где потребитель "исторически более чувствителен к ценам на продукты питания".
На поддержку аграрных предприятий в РФ дополнительно выделят 153 млрд рублей
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