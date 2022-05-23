Производители кисломолочной продукции заявили о проблемах при закупке закваски – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские производители кисломолочной продукции сообщили о проблемах с приобретением закваски у иностранных поставщиков в связи с введенными против РФ санкциями, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо члена комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергея Лисовского в адрес министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

"Неопределенность на рынке и смена поставщиков, перенастройка технологических процессов могут повлиять на объемы производства и стоимость итогового продукта", – говорится в документе.

Предлагается выделить для производителей дополнительную поддержку со стороны государства, а также обсудить возможность перехода на отечественное сырье и оборудование.

По данным Лисовского, текущих запасов закваски хватит на 6 месяцев. Он также отметил, что мощностей производящих продукт заводов может не хватить.

Отмечается, что 80% основы для кисломолочной продукции ввозится из Италии, Дании, Болгарии и других государств.

Ранее коммерческий директор агропромышленного холдинга Поволжья "Белая Долина" Альбина Искакова сообщила, что в текущем году продажи творога, йогуртов, масла, сыра и сметаны сократятся на фоне падения доходов населения.

По оценке Искаковой, спрос будет переориентирован на низкий ценовой сегмент, особенно в регионах, где потребитель "исторически более чувствителен к ценам на продукты питания".

