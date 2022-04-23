Индонезия ввела запрет на экспорт пальмового масла

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Власти Индонезии вводят запрет на экспорт пальмового масла и сырья для его производства с 28 апреля. Об этом заявил президент Джоко Видодо.

"О снятии ограничений будет сообщено дополнительно", – приводит ТАСС слова главы государства.

По словам Видодо, данное решение продиктовано "необходимостью регулирования цен на внутреннем рынке, которые должны стать более доступными".

Уточняется, что за месяц цены на пальмовое масло в Индонезии выросли почти в два раза.

Ранее в Великобритании на фоне запрета на импорт российской древесины произошло резкое подорожание мебели. По словам руководителя компании Whitemeadow Яна Оскрофта, данная мера оказала давление на другие страны, экспортирующие древесину, в результате чего ее стоимость серьезно поднялась. Так, себестоимость производства одного дивана теперь обходится в среднем на 25% дороже, чем раньше.

Также сообщалось, что тысячи людей вышли на митинг в центре Афин. Манифестацию организовали ведущие профсоюзы страны. Люди объединились против роста цен, требовали повышения зарплат, а также заявляли, что Греция не должна быть втянута в события на Украине.

