Россиянам за границей не нужно продлевать документы для получения пенсий – МИД

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Россияне, которые постоянно проживают за границей, смогут получать пенсии и другие соцвыплаты с апреля по июнь, даже при истекшем сроке необходимых для их получения документов. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, эта мера обеспечена постановлением правительства РФ, которое вступило в силу 20 апреля. Документ носит временный характер и предусматривает продление выплат проживающим за рубежом россиянам, у которых необходимые документы истекают в промежутке с 1 марта по 31 мая включительно.
Захарова подчеркнула, что выплаты можно будет получить без предоставления соответствующих документов.
Ранее стало известно, что более 50 тысяч россиян вернулось на родину спецрейсами "Аэрофлота" с конца февраля. В авиакомпании пояснили, что под руководством Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавируса на территории РФ с Минтрансом, Росавиацией, Минкомсвязью, министерством иностранных дел авиакомпания продолжает работу по организации и выполнению специальных рейсов для возвращения граждан из-за границы.
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