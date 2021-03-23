Цена нефти Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель

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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE на 20:49 по московскому времени.

Снижение составило 6 процентов. В результате цена достигла показателя в 60,72 доллара.

Эксперты рассказали, что низкие темпы вакцинации от коронавируса и скепсис относительно восстановления спроса на нефть повлекли за собой падение стоимости нефти Brent более чем на 11 процентов на неделе с 15 марта.

При этом аналитики сохраняют оптимистичные прогнозы и не считают, что цена барреля опустится ниже 60 долларов на фоне политики стран ОПЕК+.

