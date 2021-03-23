Ретейлеры заявили о перебоях в поставках дешевого сахара – СМИ

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Сразу несколько ретейлеров пожаловались на трудности с закупкой сахара при росте спроса на него. Об этом сообщает издание "Ведомости".
Специалисты заявили, что заводы по производству сахара перестали в полной мере его поставлять по фиксированным ценам. При этом в магазинах зафиксировали увеличенный спрос на этот товар.
Ранее кабмин поручил ведомствам договориться с бизнесом о продлении соглашения по маслу и сахару. Минсельхозу, Минэкономразвития и Минфину дали поручение внести в правительство проект по продлению соглашений о стабилизации цен. Кроме того, в планах запустить механизм субсидирования перерабатывающих предприятий сроком на шесть месяцев.
"При проведении торгов на официальных площадках мы отмечаем, что поставщики перестали в них участвовать, ссылаясь на нехватку продукции", – заявил представитель сети "Верный".
Похожую ситуацию описывает и представитель ретейлера "Командор" Светлана Колтуновская: заводы закрывают обязательства по старым контрактам на поставку по минимальным ценам, а от новых контрактов отказываются по причине нехватки продукции.
Гендиректор "Русагро" Максим Басов объяснил, что производители выполняют заявки в рамках соглашения, но торговые сети стали запрашивать большие объемы.
Как заметил гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров, проблемы могут быть вызваны тем, что и поставщики, и сети ждали окончания действия соглашений и старались создать запасы продукции. Он также отметил, что рынок впервые работает в условиях регулирования цен.
Ранее эксперты рассказали, как сделать продукты доступнее для россиян. Эксперты отмечали, что рост цен на продукты опережает инфляцию, при этом потребитель с каждым годом становится беднее. Все более востребованными у россиян становятся магазины низких цен и товары экономсегмента.
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