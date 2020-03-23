Эксперт оценил предложение снизить цены на бензин в России

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Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков считает, что снизить цены на бензин в России на фоне падения стоимости нефти не получится. Об этом он заявил в беседе с Москвой 24.

"В России связка "снижение цены на нефть и автоматическое снижение цены на бензин" и наоборот не работает из-за некоторых факторов. Первый – это система налогообложения для компаний, которые производят бензин. Кроме того, цена на нефть и цена на бензин в России измеряются в разных валютах", – объяснил эксперт.

Чирков добавил, что прямой зависимости между стоимостью нефти и топлива, как в европейских странах или Америке, в России нет. "Но это не значит, что у нас ситуация с бензином хуже, чем в других странах. В России бензин один из самых дешевых в мире", – добавил собеседник сайта.





Максим Чирков доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Снижение цен на топливо как инициативу я поддерживаю, но надо понимать, что идея малореализуемая. Наверное, это можно сделать в рамках нескольких процентов, но кардинально снизить цены на топливо опять же в рублях на сегодняшний день почти невозможно. У нас если цены на нефть падают, то и рубль проседает.



Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил снизить цены на бензин в России на фоне падения стоимости нефти на международных рынках. Он назвал эту меру одним из элементов социальной поддержки населения, а также заявил, что такое решение потенциально может снизить цены на продукты.

Стоимость марки Brent снизилась на 7,9 процента. По данным на 23 марта, она стоит до 25,01 доллара за баррель. Нефть WTI находится на отметке 21,06 доллара за баррель.

В марте рубль значительно подешевел по отношению к доллару и евро. Причиной стало обрушение нефтяных котировок из-за срыва сделки стран ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи нефти. В результате с 1 апреля будут сняты все ограничения на добычу и экспорт черного золота.