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Общество

11:03

Экономист оценил падение цен на нефть

экономика финансы общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Потребление нефти в дальнейшем снизится, что негативно скажется на цене. Об этом заявил эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев, как сообщает RT.

Цены на топливо снизились уже более чем на 7 процентов – до уровня 25 долларов за баррель.

"Безусловно, на данный момент ситуация не вызывает оптимизма. Тут есть две основные группы факторов. Первая – общее снижение потребления нефти и, как следствие, падение цены на этот вид сырья. Также это и предрекание экономических темпов роста в Китае ниже тех, которые прогнозировались", – заявил Беляев.

Ко второй группе факторов экономист отнес неурегулированность отношений ОПЕК+ с Россией. По мнению специалиста, рано или поздно переговоры будут проведены, поскольку ни одна из сторон не заинтересована в дальнейшем снижении цен на нефть.

Экономист Джесси Коломбо ранее указал, что один из факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, помимо COVID-19, и есть падение нефтяных цен из-за срыва сделки ОПЕК+.

Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, РФ и Казахстан отказались.

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Сюжет: Падение цен на нефть и курса рубля

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