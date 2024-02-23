Турецкие власти не хотят рисковать в решении платежных проблем с РФ – CМИ

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Принятые меры по устранению проблем в платежных переводах с Россией пока не могут решить ситуацию, турецкие власти не хотят рисков. Об этом сообщает газета Ekonomım, ссылаясь на экспортеров.

По информации издания, после исключения РФ из платежных систем появились трудности во внешней торговле между двумя государствами, особенно в экспортном канале. Турецкие экспортеры заявили газете, что предпринятые властями шаги не решают возникшую проблему.

В материале говорится, что меры во внешней торговле с РФ должны быть приняты в чувствительный период, с учетом международных условий, также не должно возникать никаких рисков. В то же время отмечается, что некоторые шаги для торговли с Россией уже приняты. Согласно данным издания, контрагенты должны закрывать оплату с перечислением средств на банковский счет в течение 180 дней, однако в случае с РФ есть возможность подать уведомление о продлении этого срока до 24 месяцев.

Ранее в СМИ писали что некоторые банки Турции начали закрывать счета российских компаний и ужесточать требования для физических лиц. Это случилось, как утверждают журналисты, после указа президента Соединенных Штатов Джо Байдена, предполагающего расширение правовых оснований для введения санкций.

До этого в прессе сообщали, что экспортеры Турции стали сокращать поставки в Россию товаров двойного назначения в октябре и ноябре прошлого года. Как рассказали СМИ, причиной этого мог быть риск подпадания страны под санкции США.