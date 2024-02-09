Турция вновь начала принимать из РФ платежи за гуманитарные товары

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Банки в Турции вновь начали осуществлять прием платежей из РФ, однако пока лишь по "зеленому списку" продукции. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на гендиректора российско-турецкого делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ Алексея Егармина.

Так, по его словам, в "зеленый список" вошла продукция из фарминдустрии, сельского хозяйства, текстиля, а также платежи по туризму, медицине и образованию.

При эксперт уточнил, что ситуация с оплатой зависит и от самих банков. Например, налажен процесс с платежами у Ziraat и VakifBank, однако они готовы принимать оплату лишь по гуманитарным направлениям, подчеркнул эксперт. При этом Егармин предупредил, что перевод Турцией средств производится в национальных валютах.

В начале 2024 года банки в Турции ограничили прием переводов из российских финансовых учреждений в связи с угрозой введения против них новых санкций. Поэтому еще возникают проблемы с оплатой промышленного оборудования и иной продукции машиностроения, заключил руководитель кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета Игорь Лебедев.

Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые турецкие банки стали закрывать счета компаний РФ и ужесточать требования для физлиц. Это произошло, как утверждают в СМИ, после указа президента США Джо Байдена, который предполагает расширение правовых оснований для введения санкций.

До этого в СМИ писали, что турецкие экспортеры стали сокращать поставки в РФ товаров двойного назначения в октябре и ноябре 2023 года. Как отметили журналисты, причиной сокращения экспорта может быть риск подпадания Турции под американские санкции.



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