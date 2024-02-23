МВФ на рабочем уровне договорился о новом транше помощи Украине

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Международный валютный фонд (МВФ) на рабочем уровне достиг соглашения о новом транше помощи Украине в размере 880 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на заявление финансовой структуры сообщает РИА Новости.

"МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала по обновленному комплексу экономической политики", – указано в сообщении.

Соглашение подлежит утверждению исполнительным советом Фонда, речь в нем идет о выделении нового транша Киеву в размере 880 миллионов долларов. В МВФ также отметили, что перспективы украинской экономики в 2024 году выглядят неопределенными.

До этого глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что без финансовой помощи стран Запада Украина может "продержаться" лишь пару месяцев. По ее мнению, если поддержка со стороны западных стран не будет поступать более длительный промежуток времени, то это поставит под угрозу экономическое восстановление Украины.