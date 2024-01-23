Экономист рассказал о собственности, которую может вернуть РФ за рубежом

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Россия может вернуть свое наследие, которое оказалось за рубежом во времена Российской империи и СССР. В их числе может оказаться значительная часть побережья Ниццы, которое принадлежало в XIX–XX веках РФ, и различные объекты в Иерусалиме. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, уже были случаи, когда страна смогла вернуть свою собственность назад. Он привел в пример храм в Ницце, построенный на деньги царской семьи, который после революции перешел РПЦ за границей. В результате длительных судебных разбирательств РФ вернула объект культурного наследия, указал экономист.

Также он отметил, что не стал бы недооценивать возможности вернуть имущество царской семьи, которое считается суверенной собственностью России. Подобная практика, продолжил Зубец, применима к непроданным объектам собственности. Это, по его словам, является главным условием, которое позволит стране вернуть пропавшее в прошлые эпохи имущество.

Эксперт считает такую деятельность скорее "пиаром", чем способом пополнения бюджета. Он предполагает, что страна вряд ли что-то получит от этой акции в денежном эквиваленте, только чувство удовлетворения.

Затронув тему золотовалютных запасов СССР, Зубец указал, что возвращать нечего.

"Золото партии было на самом деле, но не имело форму золота. Мы берем список банков, которые на момент 1991 года были уже, существовали и действовали, таких банков мы наберем, крупных если брать, наверное, с десяток. Это и есть золото партии. КПСС перед 91-м годом реализовало свою собственность, создавая крупные банки", – подытожил экономист.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия "жестко и болезненно" ответит на решение Латвии передать "Дом Москвы" в Риге в собственность государства. По ее мнению, Москва квалифицирует действия Риги как рейдерство и воровство в государственном масштабе.

В конце декабря прошлого года представители латвийских спецслужб ворвались в здание КДЦ "Дом Москвы". У сотрудников учреждения отобрали средства связи, начали проводить допросы.

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